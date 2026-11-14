Leggo sulla stampa che conta accorati e pensosi appelli, nonché gli immancabili consigli di ancora più immancabili esperti, su come difendere la propria dimora dagli attacchi degli hacker, quando non dell’intelligenza artificiale (cosa peraltro palesemente già accaduta), che potrebbero insinuarsi in frigoriferi, elettrodomestici vari e perfino aspirapolvere per farne strame. O, addirittura, indurli ad atti impropri, tipo copulazioni meccaniche, atti osceni in luogo domestico, atti di libidine elettronica. Il tutto sotto lo sguardo inorridito dei minori, che rischierebbero di distrarsi dalle abituali attività formative alla PlayStation o al cellulare e tornare così a fare i figli di genitori troppo occupati sui social.

Lo ammetto: è una prospettiva che non mi fa dormire.

L’idea di un aspirapolvere che in giardino attenta alla virtù del tagliaerba o che mi fa agguati la mattina mentre mi sbarbo è ansiogena. Hai visto mai che mentre mi guardo La vita in diretta il malfattore digitale mi dirotta su un vecchio, caro pornazzo (magari!, ma poi che dico a mia moglie)? Immagino anche un comando da remoto che a mia insaputa mette in moto la centrifuga della lavatrice o avvia il controlavaggio della caffettiera.

Orrore, ribrezzo e soprattutto paura.

Non sarebbe vita, quella.

Così ripenso all’indimenticata Lina, classe 1911, fantesca della mia infanzia, che parlava con la moka (“Ah, non passi? Perché non passi?”) e col rubinetto (“Ah, non butti? Perché non butti?”). E mi chiedo che direbbe se sapesse che c’è qualcuno nell’etere capace di dominare la cucina e la casa come la dominava lei con il primitivo spazzolone, granata e cassetta.

Riflessioni sul progresso…

Ma ora scusate, vi devo lasciare. Il phon fa le bozze dicendo che si sente un trattore e rivendica i propri diritti di fluidità elettromeccanica. Chi gli avrà messo in testa certe idee?

Chiamate subito un controhacker e pagatelo profumatamente per vigilare sulla vostra elettronica.

Lui di sicuro si sarà messo d’accordo da anni con nemico ai vostri danni, ma voi avrete almeno l’illusione di essere protetti.