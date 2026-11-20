A Montefollonico, un bellissimo borgo del Senese tra Torrita e Montepulciano, da vent’anni va in scena il concorso per il miglior vinsanto fatto in casa. Foklore? Niente affatto: quasi cento concorrenti e uno spaccato profondo di passione e ruralità. Premiazione il 6 dicembre.

I lettori mi perdoneranno l’incipit musicale. Ma quando l’altroieri, al termine di un brumosissimo viaggio mattutino tra i colori autunnali della più bella campagna d’Italia, mi sono trovato nel borgo di Montefollonico, tra Torrita di Siena e Montepulciano, ad assaggiare novantasette campioni di vinsanto artigianale nell’arco di una sola seduta, da bravo appassionato non ho potuto fare a meno di rievocare quella vecchia canzone di Question Mark & the Mysterians. Numero uno in Usa giusto sessant’anni fa. E reinterpretata poi da decine di artisti, tra i quali mi piace ricordare Garland Jeffreys e la sua bellissima cover del 1981.

Potrà sembrare strano, ma in qualche modo la canzone col vinsanto c’entrava eccome. E non solo per via dei numeri. O delle “lacrime” (il classico goccio: “Lo gradireste un goccio di Vin Santo?” si chiama l’evento dedicato che il paesino ospiterà dal 4 al 6 dicembre prossimi). C’entrava perché suona antico come il vinsanto toscano, prodotto arcano, spigoloso e fortemente imitato, a volte svilito, che si è un po’ perso nelle pieghe del mercato e dei consumi commerciali, ma che – ne ho avuto conferma ieri – prospera nelle cantine e tra i caratelli degli artigiani, dei cultori, dei silenziosi appassitori d’uva sotto i solai di casa. Che poi sono quelli che da vent’anni (dev’essere l’anno delle ricorrenze tonde) partecipano al concorso per “Il miglior vinsanto fatto in casa”, in scena sempre nel pittoresco borgo senese.

Un concorso serissimo, sia chiaro. E non solo perché, come merita, lo prendono molto sul serio i concorrenti e i giurati (quorum ego), ma perché è serissimo l’intento: tutelare, e possibilmente risollevare le sorti di questo piccolo, tradizionale gioiello dell’enologia toscana. Un vino-vino, fortemente identitario del mondo rurale, custodito gelosamente (il solo ad avere la chiave della vinsantaia era il padrone, mio nonno non se ne separava mai) e riprodotto con cura, fatto invecchiare per lustri nei caratelli sigillati e offerto come privilegiato omaggio – scordatevi l’orrore dei cantuccini inzuppati a fine pasto in dozzinali vini liquorosi spacciati per vinsanto, all’uso moderno – come corroborante a chi si accingeva a partire e come cordiale a chi tornava da un lungo viaggio o una giornata faticosa. Oltre che al prete venuto a benedire la casa e agli ospiti di riguardo, si capisce.

Ogni fattoria aveva il suo, dai connotati inconfondibili. Al punto che, dicevano, assaggiato un vinsanto, per i vicini non era difficile indovinare da chi era stato prodotto.

“A inizio del ‘900 qui a Montefollonico c’erano due grandi fattorie famose per il loro vinsanto, premiato ai grandi concorsi internazionali di Parigi e Bruxelles”, racconta Vittorio Innocenti, il vignaiolo ed ex insegnante di filosofia che nel 2005 si inventò tutto. “Ma poi col tempo, il cambio dell’agricoltura, le rivoluzioni sociali e l’esodo dalle campagne, piano piano, tutto pareva destinato a perdersi. Se ti metti a fare i conti, del resto, il vinsanto ha costi incalcolabili. Una perdita secca. Si fa per passione, tradizione e orgoglio. Ci accorgemmo che la tipicità a noi così cara stava andando irrimediabilmente perduta. Così, con un amico, decidemmo di fare qualcosa per recuperarla. Partendo da quelli che erano rimasti gli ultimi custodi, i pretoriani del vinsanto: gli artigiani, chi faceva il vinsanto per sé e non per il mercato”. I primi anni l’iniziativa ebbe grande successo, con ospiti vip, convegni dedicati e l’attenzione dei media. Poi, col rarefarsi dei sovvenzionamenti, il concorso si è ridimensionato. Ma non è mai andato in pensione. E, anzi, è sempre stato sostenuto da una robusta partecipazione. Settantasei concorrenti nel 2025, addirittura novantasette nel 2026. Come le lacrime della canzone.

Le regole sono semplici e severe: “Il produttore non deve essere in possesso di un numero di registro di imbottigliamento e non deve commercializzare il prodotto, neanche su piccola scala. Il possesso anche di uno solo di questi due profili comporterà l’esclusione dal Concorso. I produttori possono partecipare con minimo un campione, di annata scelta a piacere. Il campione deve essere presentato in quantità non inferiore ai 750 cl (bordolesi), diviso anche su più bottiglie, accompagnato da una breve relazione che indichi anno della vendemmia, sistema di appassimento, tempi di maturazione. La giuria (composta da esperti, sommelier, giornalisti ed esperti, ndr) procederà alla degustazione dei vini proposti in forma del tutto anonima. Verranno stilate due classifiche separate per i Vin Santi Dolci e per i Vin Santi Secchi. Il verdetto della giuria è insindacabile”.

Ed è stato così che con sette coraggiosi colleghi-giurati mi sono trovato ad assaggiare di fila quasi cento campioni e a riempire altrettante schede tecniche di degustazioni. Una divertentissima maratona, ma anche un affacciarsi su un mare impensabile di vinsantieri infaticabili, alcuni dei quali partecipano da molte edizioni, provenienti principalmente dalle provincie di Siena, Firenze e Arezzo, e con prodotti nel 95% dei casi dal buono all’ottimo. Una vera sorpresa. Mille stili diversi, qualche ingenuità e pure qualche sbaglio clamoroso. Scuole di pensiero profondamente diverse sia tra i produttori che tra i degustatori (secco o dolce? Dissidio eterno). Ma un piacere di riscoprire la diversità che dà un senso alle cose e rende ragione al grandioso sottobosco che ancora si cela nelle nostre campagne.

Non so se tutto questo potrà beneficiare delle avvisaglie, che mi pare di intuire nell’aria, di una ripresa dei vini dolci nei consumi del grande pubblico. Né se ciò sia addirittura compatibile con un’idea commerciale.

Ma non c’è dubbio che il vinsanto è vivo e combatte insieme a noi.

Prendetlo con un invito ad approfondire. O a provare.

Info qui.